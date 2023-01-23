"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ

"Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют, – написал Решетник. – И именно они являются самым ценным в мире. Оставляйте что-то интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ".
Свой пост Решетник разместил сразу же после того, как победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова заявила о расставании с украинским ведущим Никитой Добрыниным.
За день до этого о разрыве отношений сообщили герои последнего на данный момент, 12-го, выпуска "Холостяка", проживающий в США украинский бизнесмен Алекс Топольский и его избранница, украинская модель Катерина Лозовицкая.
"Этот пост приурочен к разрыву отношений Никиты и Даши. Все будет хорошо, переоценка чувств происходит, надо немножко терпения им и нам тоже", – прокомментировали публикацию Решетника в сети.
"Этот пост для Даши и Никиты, наверное", – предположили фолловеры.
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Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Вместе с женой Кристиной Решетник воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).