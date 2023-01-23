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23 января, 2023
 
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"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ

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Решетник: Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют
Решетник: Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Ведущий шоу "Холостяк" на СТБ Григорий Решетник 21 января призвал своих подписчиков в Instagram не разочаровываться в институте брака. Свой пост он проиллюстрировал снимками, на которых запечатлен со своей женой Кристиной в разные периоды их жизни.

"Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют, – написал Решетник. – И именно они являются самым ценным в мире. Оставляйте что-то интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ". 

Свой пост Решетник разместил сразу же после того, как победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова заявила о расставании с украинским ведущим Никитой Добрыниным.

За день до этого о разрыве отношений сообщили герои последнего на данный момент, 12-го, выпуска "Холостяка", проживающий в США украинский бизнесмен Алекс Топольский и его избранница, украинская модель Катерина Лозовицкая.

"Этот пост приурочен к разрыву отношений Никиты и Даши. Все будет хорошо, переоценка чувств происходит, надо немножко терпения им и нам тоже", – прокомментировали публикацию Решетника в сети.

"Этот пост для Даши и Никиты, наверное", – предположили фолловеры.

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Теги: Холостяк, семья, Григорий Решетник, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, Александр Топольский
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