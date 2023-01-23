"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ

Решетник: Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют Фото: grisha_reshetnik / Instagram

"Не разочаровывайтесь в институте брака и настоящих чувствах. Они существуют, – написал Решетник. – И именно они являются самым ценным в мире. Оставляйте что-то интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ".

Свой пост Решетник разместил сразу же после того, как победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова заявила о расставании с украинским ведущим Никитой Добрыниным.

За день до этого о разрыве отношений сообщили герои последнего на данный момент, 12-го, выпуска "Холостяка", проживающий в США украинский бизнесмен Алекс Топольский и его избранница, украинская модель Катерина Лозовицкая.

"Этот пост приурочен к разрыву отношений Никиты и Даши. Все будет хорошо, переоценка чувств происходит, надо немножко терпения им и нам тоже", – прокомментировали публикацию Решетника в сети.

"Этот пост для Даши и Никиты, наверное", – предположили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)