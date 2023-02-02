Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Салем: Это очень интимная история для меня. Я это сделаю
Салем: Это очень интимная история для меня. Я это сделаю
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Служащий в Нацгвардии украинский ведущий Даниэль Салем пока не может оформить право опеки над ребенком, чьи родители погибли во время войны. Об этом он рассказал в интервью, которое 2 февраля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина.

"Я думал, что смогу сделать это очень легко, но нет. Только после войны, – рассказал Салем. – Я даже опекунство не могу [оформить], потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, на кого я могу его [ребенка] оставить". 

По словам Салема, сейчас ребенку, для которого он намерен стать отцом, уже четыре месяца.

"Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов. Это очень интимная история для меня. Я это сделаю, но это серьезная история", – признался он. 

Салем отметил, что его дочь Санта-Луна обрадовалась, узнав, что у нее будет сестра.

Впервые о желании оформить право опеки над ребенком, который лишился родителей, Салем заявил летом 2022 года. Он тогда отметил, что принятое решение "дает мотивацию двигаться дальше".

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. 

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат

Вместе с женой Марией он воспитывает дочь Санту-Луну (2015). Супруга и дочь ведущего находятся за границей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, война России против Украины, Даниэль Салем
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