Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов

"Я думал, что смогу сделать это очень легко, но нет. Только после войны, – рассказал Салем. – Я даже опекунство не могу [оформить], потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, на кого я могу его [ребенка] оставить".
По словам Салема, сейчас ребенку, для которого он намерен стать отцом, уже четыре месяца.
"Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов. Это очень интимная история для меня. Я это сделаю, но это серьезная история", – признался он.
Салем отметил, что его дочь Санта-Луна обрадовалась, узнав, что у нее будет сестра.
Впервые о желании оформить право опеки над ребенком, который лишился родителей, Салем заявил летом 2022 года. Он тогда отметил, что принятое решение "дает мотивацию двигаться дальше".
Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат.
Вместе с женой Марией он воспитывает дочь Санту-Луну (2015). Супруга и дочь ведущего находятся за границей.