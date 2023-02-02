Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов

Салем: Это очень интимная история для меня. Я это сделаю Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

"Я думал, что смогу сделать это очень легко, но нет. Только после войны, – рассказал Салем. – Я даже опекунство не могу [оформить], потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, на кого я могу его [ребенка] оставить".

По словам Салема, сейчас ребенку, для которого он намерен стать отцом, уже четыре месяца.

"Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов. Это очень интимная история для меня. Я это сделаю, но это серьезная история", – признался он.

Салем отметил, что его дочь Санта-Луна обрадовалась, узнав, что у нее будет сестра.

Впервые о желании оформить право опеки над ребенком, который лишился родителей, Салем заявил летом 2022 года. Он тогда отметил, что принятое решение "дает мотивацию двигаться дальше".