Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте

Салем: Так просто написать: "Спасибо тебе, что прикрыл". Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

"Так просто написать: "Спасибо тебе, что прикрыл". Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое "пустой", когда у меня закончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага", – написал Салем.

Также он попросил подписчиков поддержать его побратима, которому предстоит перенести несколько операций и пройти восстановительный процесс после ранения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даниэль Салем (@daniel_jihad_salem)