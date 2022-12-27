"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года

"Фото сделано в 1986 году в Херсоне. Спустя 36 лет я снова здесь и рад этому, – написал он. – Всегда был габаритным и всегда много ел".

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказывал ведущий.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.