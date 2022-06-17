"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами

"Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так в строю", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.