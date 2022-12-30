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30 декабря, 2022
 
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Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину

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Салем о Потапе: Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня
Салем о Потапе: Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня
Скриншот: realpotap / Instagram

Служащий в Нацгвардии украинский ведущий Даниэль Салем заявил, что украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) обиделся на него. Об этом Салем заявил во время интервью с украинским певцом Позитивом (Алексеем Завгородним), которое опубликовано 30 декабря на YouTube-канале "Зірковий".

"Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня. Я не знаю, что я такого сказал", – сказал Салем.

В августе ведущий заявил, что ему стыдно за поведение Потапа, который на тот момент находился за границей. 

"Я испытываю разочарование от некоторых звезд. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там, – сказал тогда Салем. – Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся".

Контекст:

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.

В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ Потап покинул Украину месте с женой, украинской певицей Настей Каменских. Они выехали в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

17 августа Каменских сообщила, что вернулась в УкраинуВ сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко, Даниэль Салем
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