Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину

Салем о Потапе: Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня Скриншот: realpotap / Instagram

"Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня. Я не знаю, что я такого сказал", – сказал Салем.

В августе ведущий заявил, что ему стыдно за поведение Потапа, который на тот момент находился за границей.

"Я испытываю разочарование от некоторых звезд. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там, – сказал тогда Салем. – Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся".