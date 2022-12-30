Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину

"Я пытался взять у него интервью, но он почему-то обиделся на меня. Я не знаю, что я такого сказал", – сказал Салем.
В августе ведущий заявил, что ему стыдно за поведение Потапа, который на тот момент находился за границей.
"Я испытываю разочарование от некоторых звезд. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там, – сказал тогда Салем. – Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся".
После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат. "Так случилось, что я попал не в тероборону, я попал в Нацгвардию. Думаю, что можно сказать, что я на передовую езжу с разведкой. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы находимся на передовой. Я ни капли не жалею, ни в коем случае. Мы делаем то, чтобы страна могла дышать в дальнейшем", – рассказал ведущий.
В конце марта Салем сообщил, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ Потап покинул Украину месте с женой, украинской певицей Настей Каменских. Они выехали в Испанию.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
17 августа Каменских сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.