"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству

"Мира нам", – написала Ефросинина.

В ролике телеведущая предстала в желто-синем кимоно. Она показала, как зажигает свечи на обеденном и журнальном столах, а также у панорамного окна.

Ефросинина разместила на столе композицию из еловых ветвей, а также украсила дом фигурками лошадок-качалок белого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Очень мило и уютно. Пусть Господь хранит!" – прокомментировала подписчица alenka_positivemood.