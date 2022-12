"Дает чувство силы для всей нации". Клопотенко рассказал, как испечь рождественскую паляницу

"Мне хотелось, чтобы на Рождество было что-то для всей нашей нации, имеющее смысл и дающее чувство силы. Это должно было быть из теста, потому что оно – о создании тепла и любви. То есть определенный рождественский хлеб, но не штолен, а свое. Решение: рождественская паляница, в которую вмешаны перебитые сухофрукты из компота и орехи, а затем все выпечено и присыпано сахарной пудрой. И чтобы можно было смазывать сливочным маслом, лить сверху мед и чувствовать, что этот вкус – твой дом", – написал он.

Для приготовления рождественской паляницы нужно в 500 г муки добавить немного соли, 10 г разрыхлителя, 200 г сухофруктов из компота (перебить их в блендере до состояния пюре), 250 мл кефира, орехи и два яйца, взбитых с 3 ст. л. сахара. Вымесить тесто, раскатать его в прямоугольник и свернуть сначала вдоль, а затем поперек. Переложить в форму и печь 40–45 минут при 180 градусах. Когда остынет – присыпать сахарной пудрой.

"Кстати, рождественская паляница – это еще идеальная выпечка для украинцев за границей, которые хотят угостить своих иностранных друзей чем-нибудь родным. Одним словом, готовьте", – отметил кулинар.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.