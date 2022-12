"Да, это так просто". Клопотенко рассказал, как за 20 минут приготовить дома лаваш из трех ингредиентов

Для его приготовления понадобится смешать 450 г муки, 0.5 ч. л. соли и 250 мл теплой воды.

"Да, это так просто. Оставляем тесто постоять 15 минут, раскатываем в диаметр сковороды и обжариваем без подсолнечного масла по минуте с каждой стороны. Готово", – написал эксперт.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.