"Новогодний вайб – иллюзия? Конечно". Цимбалюк высказался о праздновании Нового года во время войны

Цимбалюк: Мы должны встретить Новый год, который всем нам принесет самое желанное Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Актер сопроводил пост собственным снимком, на котором предстал смеющимся и с клипсами на глазах.

"Новогодний вайб – иллюзия? Конечно. Ну, в какой-то степени. Символизм этого фото отражает настроение украинцев относительно новогодних праздников. В душе нам всем хочется праздника. Хочется мирной обыденности. Того прекрасного быта, который мы имели и, как оказалось, теперь чаще вспоминаем и ценим еще больше", – отметил он.

Цимбалюк заявил, что все, что было в мирное время, сейчас вспоминается как из прошлой жизни.

"Нас всех настолько сильно прибили февральские обстоятельства, что мирное время – это как воспоминания из глубокого детства. Это что-то блаженное… что-то прекрасное и безмятежное… Это дыхание внутренней свободы… Это мама и папа…

Мы можем что угодно транслировать и ждать от жизни, но пока идет война в Украине, мы все будем спать на доске с иглами: подрываться от каждого звука, каждого сигнала воздушной тревоги… и Telegram – это новости", – написал актер.

Цимбалюк подчеркнул, что дни войны отдалили украинцев от полного душевного покоя.

Он добавил, что человек может привыкнуть ко многому: нормой стало разговаривать с соседями в темноте на лестнице, а когда включают свет, появляется приподнятое настроение.

Актер поделился воспоминаниями о разговорах со своим дедушкой о войне и признался, что помнит выражение его лица, а особенно глаз, когда он вспоминал о тех событиях, и подчеркнул, что такие воспоминания остаются навсегда.

"Но вместе с тем, несмотря на реальность, мы должны создать праздник для наших близких. Мы должны встретить Новый год, который всем нам принесет самое желанное. Однозначно готовьте праздник для своих родных, детей… Обязательно загадайте желания и проведите эти дни с родными душами", – посоветовал Цимбалюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)