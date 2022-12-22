Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2022
 
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Фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Украины, Финляндии и Швеции попал в шорт-лист "Оскара 2023"

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Фильм "Дом из заноз" рассказывает о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с линией военных действий
Фильм "Дом из заноз" рассказывает о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с линией военных действий
Фото: dzygamdb.com

Украинский режиссер Азад Сафаров в Facebook 21декабря сообщил, что фильм "Дом из заноз" оказался среди 15 кандидатов на лучший документальный фильм мира.

"Это фильм о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте они проводят девять месяцев – и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью", – рассказал Сафаров.

Он отметил, что это фильм совместного производства Украины, Дании, Финляндии и Швеции.

Режиссер фильма – Симон Леренг Вилмонт, продюсер – Моника Хеллстром, редактор – Майкл Аалунг,  Сафаров – второй режиссер и линейный продюсер.

"Это такая важная новость в эти времена для Украины!" – подчеркнул Сафаров.

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/pfbid02AKSWgsAkA7eebQMr1BT9jf8cfwwDbqrHL25qjAYgY5E7i9Fgt6Ci6yzMwdeeHscLl

Контекст:

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

Съемки документального фильма "Дом из заноз" продолжались более двух лет на Донбассе. Мировая премьера состоялась в январе 2022 года.


Теги: Украина, Оскар, фильм, режиссер
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