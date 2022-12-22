Фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Украины, Финляндии и Швеции попал в шорт-лист "Оскара 2023"

Фильм "Дом из заноз" рассказывает о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с линией военных действий Фото: dzygamdb.com

"Это фильм о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте они проводят девять месяцев – и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью", – рассказал Сафаров.

Он отметил, что это фильм совместного производства Украины, Дании, Финляндии и Швеции.

Режиссер фильма – Симон Леренг Вилмонт, продюсер – Моника Хеллстром, редактор – Майкл Аалунг, Сафаров – второй режиссер и линейный продюсер.

"Это такая важная новость в эти времена для Украины!" – подчеркнул Сафаров.