  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"

Кинолента заявлена в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Шорт-лист номинантов будет обнародован 21 декабря.

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Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.