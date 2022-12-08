Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
Новости

"Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Премьера фильма "Клондайк" состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс"
Премьера фильма "Клондайк" состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс"
Фото: Klondike / Клондайк / Facebook

Фильм украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк" попал в лонг-лист номинантов на премию "Оскар 2023". Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Кинолента заявлена в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Шорт-лист номинантов будет обнародован 21 декабря.

ВИДЕО
Видео: Arthouse Traffic / YouTube
Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

Теги: кино, Оскар, режиссер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Преподаватель иврита Валерия Ханчас: Если человек хочет жить в Израиле, ему нужно быстро научиться говорить, писать, думать, шутить, даже ругаться на иврите
Екатерина ДЕМЧЕНКО
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 