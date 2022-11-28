Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
Новости

Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цимбалюк в день рождения бывшей жены показал новую девушку
Цимбалюк в день рождения бывшей жены показал новую девушку
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк удалил из Instagram совместные фото со своей бывшей женой, украинским визажистом Тиной Антоненко.

Снимки были удалены после того, как актер показал свою новую девушку – основательницу одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлану Готочкину.

Ранее на странице Цимбалюка были опубликованы свадебные фото, снимки, сделанные во время совместного отдыха на Бали, а также откровенные фото, на которых они были запечатлены без одежды.

Контекст:

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев. 

В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

26 ноября, в день рождения бывшей жены, актер показал фото, на котором был запечатлен со своей новой девушкой.

Теги: актер, развод, Тарас Цимбалюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 