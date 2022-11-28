Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку

Снимки были удалены после того, как актер показал свою новую девушку – основательницу одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды Светлану Готочкину.

Ранее на странице Цимбалюка были опубликованы свадебные фото, снимки, сделанные во время совместного отдыха на Бали, а также откровенные фото, на которых они были запечатлены без одежды.

Контекст:

Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. 19 июня 2022 года они сообщили, что больше не вместе. Пара прожила в браке 10 месяцев.

В августе Цимбалюк говорил, что ему не нужны новые отношения, так как он продолжает любить бывшую жену.

Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

26 ноября, в день рождения бывшей жены, актер показал фото, на котором был запечатлен со своей новой девушкой.