"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству

Модель надела боди с корсетом, полупрозрачный облегающий топ, колготки, ботфорты и высокие перчатки.

"Верю в тебя", – написала Кардашян.

"Это чья-то мать", – прокомментировал подписчик harveysday36.

"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился", – отметила eri_rs7.

"Тебе же не 50", – написал skullsadlol.

Контекст:

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря. Накануне этой даты католики и протестанты отмечают Сочельник.

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.