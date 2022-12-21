"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах

Кардашян: Глядя назад, в 2022-й Фото: kimkardashian / Instagram

Кардашян позировала в купальнике со стрингами. Она сделала селфи в отражении оконного стекла. Модель засветила ягодицы.

"Глядя назад, в 2022-й", – написала она.

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"Злодейка", – прокомментировала подписчица oliviapierson.

"Так стыдно", – заявила pigglespigment.