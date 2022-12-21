Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах

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Кардашян: Глядя назад, в 2022-й
Кардашян: Глядя назад, в 2022-й
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 20 декабря разместила в Instagram фото, сделанное на пляже.

Кардашян позировала в купальнике со стрингами. Она сделала селфи в отражении оконного стекла. Модель засветила ягодицы.

"Глядя назад, в 2022-й", – написала она.

"Злодейка", – прокомментировала подписчица oliviapierson.

"Так стыдно", – заявила pigglespigment.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Теги: купальник, Ким Кардашян, модель, фото, стринги, ягодицы
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