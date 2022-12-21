"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах

Кардашян позировала в купальнике со стрингами. Она сделала селфи в отражении оконного стекла. Модель засветила ягодицы.
"Глядя назад, в 2022-й", – написала она.
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"Злодейка", – прокомментировала подписчица oliviapierson.
"Так стыдно", – заявила pigglespigment.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.