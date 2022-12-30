Кулеба: Я никогда не жал руку Лаврову. Когда встречался, предупредил протокол, чтобы не было никаких попыток организовать рукопожатие

"Я никогда не жал руку Лаврову. Когда встречался в Анталье в начале войны, я предупредил турецкий протокол, чтобы не было никаких попыток организовать нам рукопожатие или совместное фото либо чтобы мы вообще там стояли рядом, – рассказал Кулеба. – Поэтому мы сидели за таким большим столом, между нами было большое расстояние".

Контекст: Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Ивана Кулебы. Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.