Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором

"Мой отец сделал себя сам. Он из супер-глухого села, не имя никаких родственников и связей, своим желанием учиться, напором и эффективностью в работе, условно говоря, со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности", – рассказал Кулеба.
Он признался, что родители дали ему "очень удачную стартовую позицию".
"А потом от тебя зависит, на что ты эту стартовую позицию потратишь – на рестораны, гульки-шмульки и все такое, либо на нормальное познание жизни. Я никогда не жил роскошной жизнью в институте. Деньги, которые были, тратил на книги. Я был таким ботаном-мажором", – отметил он.
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Ивана Кулебы, который родился в селе Погарщина Лохвицкого района Полтавской области. До 2021 года был послом Украины в Армении.
Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.