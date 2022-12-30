Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором

Кулеба: Я никогда не жил роскошной жизнью в институте Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"Мой отец сделал себя сам. Он из супер-глухого села, не имя никаких родственников и связей, своим желанием учиться, напором и эффективностью в работе, условно говоря, со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности", – рассказал Кулеба.

Он признался, что родители дали ему "очень удачную стартовую позицию".

"А потом от тебя зависит, на что ты эту стартовую позицию потратишь – на рестораны, гульки-шмульки и все такое, либо на нормальное познание жизни. Я никогда не жил роскошной жизнью в институте. Деньги, которые были, тратил на книги. Я был таким ботаном-мажором", – отметил он.