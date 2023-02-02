Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет

"Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет. Даже те, которые говорят: "Да мне так удобно, я всегда так говорил", – думаю, что нет. Потому что все скоро поймут, что язык – это тоже оружие, – сказал Салем. – И очень большое оружие. Каждый раз, когда мы говорим на украинском, умирает один орк".

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат.

Вместе с женой Марией он воспитывает дочь Санту-Луну (2015). Супруга и дочь ведущего находятся за границей.