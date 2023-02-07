"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом

Своими воспоминаниями актриса поделилась по случаю дня рождения Зеленской, которой 6 февраля исполнилось 45 лет.
"Владимир шутил всегда чаще, а Елена умнее. Ну то есть у нее всегда были такие тонкие шутки", – отметила Кравец.
По словам актрисы, Зеленская много читает и всегда брала с собой на гастроли книги.
"Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает", – призналась Кравец.
Актриса отметила, что президентство мужа стало вызовом для Зеленской. При этом Кравец подчеркнула, что жена Зеленского поддерживала его всегда.
"Она – семейный человек. Дети, ужины – очень вкусно готовит", – рассказала Кравец.
Кравец до избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году играла роль его супруги в постановках студии "Квартал 95".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.