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07 февраля, 2023
 
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"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом

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Кравец о Зеленских: Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает
Кравец о Зеленских: Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает
Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 5 февраля в эфире канала "1+1" рассказала, что жена украинского президента Владимира Зеленского Елена является человеком намного более глубоким, чем иногда кажется при общении.

Своими воспоминаниями актриса поделилась по случаю дня рождения Зеленской, которой 6 февраля исполнилось 45 лет.

"Владимир шутил всегда чаще, а Елена умнее. Ну то есть у нее всегда были такие тонкие шутки", – отметила Кравец.

По словам актрисы, Зеленская много читает и всегда брала с собой на гастроли книги. 

"Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает", – призналась Кравец.

Актриса отметила, что президентство мужа стало вызовом для Зеленской. При этом Кравец подчеркнула, что жена Зеленского поддерживала его всегда.

"Она – семейный человек. Дети, ужины  очень вкусно готовит", – рассказала Кравец.

Контекст:

Кравец до избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году играла роль его супруги в постановках студии "Квартал 95". 

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: студия Квартал 95, Елена Кравец, Елена Зеленская
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