"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом

Кравец о Зеленских: Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Своими воспоминаниями актриса поделилась по случаю дня рождения Зеленской, которой 6 февраля исполнилось 45 лет.

"Владимир шутил всегда чаще, а Елена умнее. Ну то есть у нее всегда были такие тонкие шутки", – отметила Кравец.

По словам актрисы, Зеленская много читает и всегда брала с собой на гастроли книги.

"Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает", – призналась Кравец.

Актриса отметила, что президентство мужа стало вызовом для Зеленской. При этом Кравец подчеркнула, что жена Зеленского поддерживала его всегда.

"Она – семейный человек. Дети, ужины – очень вкусно готовит", – рассказала Кравец.