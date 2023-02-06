Зеленский поздравил жену с днем рождения, пожелав, чтобы скорее наступил "день победы людей над орками"

"Дорогая моя ЕВ (Елена Владимировна. – "ГОРДОН"), я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и в Победу. За то, что делаешь меня сильнее. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. За детей наших замечательных, АВ и КВ (Александру Владимировну и Кирилла Владимировича. – "ГОРДОН")", – поделился Зеленский.

Отдельно глава государства выразил восхищение тем, как первая леди после начала войны представляла Украину в мире.

"Поздравляю тебя с твоим ДР. Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей над орками скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни…В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", – написал Зеленский..