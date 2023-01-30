Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения

"Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, до кабинета можно было добросить мандарином. Но это было так: смотрю, звонит [жена Зеленского] Ленчик. Я беру трубку – а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это ж как было? – "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения", – рассказал актер. – Надеюсь, сегодня будет так же".

По словам Пикалова, которому 30 января исполнилось 47 лет, он ждет поздравлений от Зеленского.

"От [президента Франции Эммануэля] Макрона не жду, а от Зеленского жду. Хотелось бы звонок", – отметил он.