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30 января, 2023
 
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Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения

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Пикалову исполнилось 47 лет
Пикалову исполнилось 47 лет
Фото: pikalov95_official / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов 30 января в эфире канала "1+1" рассказал, как раньше его поздравлял с днем рождения экс-руководитель этого проекта, а теперь президент Украины Владимир Зеленский.

"Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, до кабинета можно было добросить мандарином. Но это было так: смотрю, звонит [жена Зеленского] Ленчик. Я беру трубку – а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это ж как было? – "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения", – рассказал актер. – Надеюсь, сегодня будет так же". 

По словам Пикалова, которому 30 января исполнилось 47 лет, он ждет поздравлений от Зеленского.

"От [президента Франции Эммануэля] Макрона не жду, а от Зеленского жду. Хотелось бы звонок", – отметил он.

Контекст:

Зеленский и Пикалов знакомы со школьных лет. До избрания президентом в 2019 году Зеленский был руководителем студии "Квартал 95".

Бывшая жена Пикалова Ирина крестила старшую дочь Зеленского Александру. Таким образом, Пикалов является кумом Зеленского. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, студия Квартал 95, Эммануэль Макрон, Елена Зеленская, Александр Пикалов
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