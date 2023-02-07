Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото

Фотоколлаж, созданный из снимков ведущей и артистки в одном и том же наряде, 6 февраля опубликовано на фан-странице Тины Кароль в Instagram.

На сайте бренда указано, что стоимость платья составляет 2100 грн.

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Контекст:

25 января Тина Кароль презентовала свою первую женскую коллекцию одежды. Презентация была приурочена ко дню рождения певицы. Вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц.

Коллекция состоит из трикотажных костюмов, платьев, кардиганов с принтом "ЗСУ", а также балаклавы. В пресс-релизе отмечается, что хитом коллекции стали колготки с принтом "ЗСУ".