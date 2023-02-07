Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2023
 
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Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото

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Деньги, вырученные от продажи одежды из коллекции Тины Кароль, будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц
Деньги, вырученные от продажи одежды из коллекции Тины Кароль, будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц
Фото: onebyoneua / Instagram

Украинская ведущая Валентина Хамайко засветилась в платье из первой коллекции украинской певицы Тины Кароль, созданной в партнерстве с украинским брендом One by One.

Фотоколлаж, созданный из снимков ведущей и артистки в одном и том же наряде, 6 февраля опубликовано на фан-странице Тины Кароль в Instagram.

На сайте бренда указано, что стоимость платья составляет 2100 грн. 

Контекст:

25 января Тина Кароль презентовала свою первую женскую коллекцию одежды. Презентация была приурочена ко дню рождения певицы. Вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на закупку термобелья для украинских защитниц.

Коллекция состоит из трикотажных костюмов, платьев, кардиганов с принтом "ЗСУ", а также балаклавы. В пресс-релизе отмечается, что хитом коллекции стали колготки с принтом "ЗСУ".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Тина Кароль, мода и красота, Валентина Хамайко
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Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото
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