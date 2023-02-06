Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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Лопес высказалась о муже после того, как он стал "вирусной сенсацией" за равнодушный вид в ее присутствии

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Аффлек и Лопес поженились летом 2022 года
Аффлек и Лопес поженились летом 2022 года
Фото: ЕРА

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 6 февраля разместила в Instagram видео, на котором показаны моменты подготовки к церемонии вручения премии "Грэмми 2023".

В ролике в том числе показано, как Лопес целуется со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком перед объективами камер. 

"Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем",  подписала она видео.

Знаменитость разместила в сети пост после того, как СМИ назвали ее супруга "вирусной сенсацией" за равнодушное выражение лица на церемонии вручения премии "Грэмми". На видео, которые растиражированы в сети, Аффлек позирует рядом с женой с безучастным видом.

Контекст:

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Регистрация брака состоялась в Лас-Вегасе. Для каждого из них этот брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Грэмми 2023
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