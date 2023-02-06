Лопес высказалась о муже после того, как он стал "вирусной сенсацией" за равнодушный вид в ее присутствии

В ролике в том числе показано, как Лопес целуется со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком перед объективами камер.
"Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем", – подписала она видео.
Знаменитость разместила в сети пост после того, как СМИ назвали ее супруга "вирусной сенсацией" за равнодушное выражение лица на церемонии вручения премии "Грэмми". На видео, которые растиражированы в сети, Аффлек позирует рядом с женой с безучастным видом.
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17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Регистрация брака состоялась в Лас-Вегасе. Для каждого из них этот брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.