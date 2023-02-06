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06 февраля, 2023
 
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"Новое лицо" Мадонны, декольте Клум и черный горох Твейн. Самые яркие образы на "Грэмми 2023". Фото

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Канадская певица Шанайя Твейн выбрала белый костюм в черный горох
Канадская певица Шанайя Твейн выбрала белый костюм в черный горох
Фото: ЕРА

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми". Интернет-издание "ГОРДОН" публикует фото знаменитостей, которые засветились на красной дорожке мероприятия в самых ярких и обсуждаемых нарядах.

Американская певица Мадонна выбрала для мероприятия черный костюм, состоящий из длинной юбки и приталенного пиджака. Свой образ она дополнила белой рубашкой, а волосы заплела в косы. Артистка вышла на сцену, чтобы объявить победителей в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" – немецкую вокалистку Ким Петрас и британского певца Сэма Смита.

Таблоид Page Six пишет, что после появления артистки на публике ее поклонники заподозрили, что 64-летняя Мадонна сделала себе "новое лицо".

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премии в темно-синем платье с декольте и шлейфом в сопровождении мужа, американского актера Бена Аффлека. Актриса вышла на сцену, чтобы вручить статуэтку британскому певцу Гарри Стайлзу, который стал победителем в двух номинациях: "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший альбом года" за альбом Harry's House.

Канадская певица Шанайя Твейн выбрала для мероприятия белый костюм в черный крупный горох, дополнив образ цилиндром в тон.

Американская исполнительница Cardi B появилась на красной дорожке премии в синем декольтированном платье с объемной верхней частью. 

Немецкая модель Хайди Клум появилась на премии в компании своего мужа, участника немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, пишет Page Six.

Она выбрала для мероприятия облегающее золотистое платье с глубоким декольте. 

Триумфатор премии, американская певица Бейонсе появилась на церемонии в серебристом платье с нюдовым лифом без бретелек. Свой образ она дополнила длинными перчатками.

Танцовщица и ведущая Блэк Чайна засветилась на премии в черном боди с капюшоном и перьями, дополнив образ перчатками.

Победителей премии "Грэмми 2023" можно посмотреть здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мадонна, Лос-Анджелес, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Грэмми, Хайди Клум, Cardi B, Гарри Стайлс, декольте
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