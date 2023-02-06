Джилл Байден появилась на церемонии вручения "Грэмми" в таком же платье, в котором была на ужине с Макронами. Фото

Супруга американского президента Джо Байдена выбрала для мероприятия золотистое платье с открытыми плечами и кружевным узором от американского бренда Oscar de la Renta. Об этом сообщается на сайте американского издания Vogue.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отмечается, что это такое же платье, в котором Джилл Байден появилась в декабре 2022 года на государственном ужине в честь французского президента Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит, но другого цвета. Тогда первая леди США выбрала наряд синего цвета.
"Кто из нас не покупал топ или платье другого цвета, потому что они нам так понравились", – прокомментировали выбор наряда Джилл Байден в редакции Vogue.
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.