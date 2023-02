Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера

Также в числе ведущих названы американская певица Карди Би, американский актер Дуэйн Джонсон, американская актриса и певица Оливия Родриго, американская актриса Виола Дэвис, американский актер Билли Кристал, канадская певица Шанайя Твейн и британский актер и телеведущий Джеймс Корден.

Церемония пройдет в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире. Главным ведущим церемонии стал южноафриканский актер Треор Ноа.

Одним из номинантов премии является украинский клипмейкер Таню Муинью. Ее видеоработа на песню As It Was в исполнении британского певца Гарри Стайлса представлена в номинации "Лучшее музыкальное видео 2023 года".

На победу в этой категории также претендуют клипы:

британской певицы Адель на песню Easy On Me;

южнокорейской группы BTS на трек Yet To Come;

американского рэпера Кендрик Ламара на композицию The Heart Part 5;

американской певицы Тейлор Свифт на песню All To Well: Short Film.