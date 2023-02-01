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01 февраля, 2023
 
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Джилл Байден стала одной из ведущих "Грэмми 2023". На премию номинирована видеоработа украинского клипмейкера

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Первая леди США посетит "Грэмми"
Первая леди США посетит "Грэмми"
Фото: ЕРА

Одной из ведущих 65-й церемонии вручения премии "Грэмми 2023" стала первая леди США Джилл Байден. Об этом 1 февраля сообщается на сайте премии.

Также в числе ведущих названы американская певица Карди Би, американский актер Дуэйн Джонсон, американская актриса и певица Оливия Родриго, американская актриса Виола Дэвис, американский актер Билли Кристал, канадская певица Шанайя Твейн и британский актер и телеведущий Джеймс Корден. 

Церемония пройдет в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире. Главным ведущим церемонии стал южноафриканский актер Треор Ноа.

Одним из номинантов премии является украинский клипмейкер Таню Муинью. Ее видеоработа на песню As It Was в исполнении британского певца Гарри Стайлса представлена в номинации "Лучшее музыкальное видео 2023 года".

На победу в этой категории также претендуют клипы: 

  • британской певицы Адель на песню Easy On Me;
  • южнокорейской группы BTS на трек Yet To Come;
  • американского рэпера Кендрик Ламара на композицию The Heart Part 5;
  • американской певицы Тейлор Свифт на песню All To Well: Short Film.
Контекст:

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: премия, Джилл Байден, Лос-Анджелес, Дуэйн Джонсон, Джеймс Корден, Грэмми, телеведущий, Гарри Стайлс, Таню Муиньо, церемония, Оливия Родриго, Грэмми 2023
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