  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео

На победу в этой категории также претендуют клипы:

британской певицы Адель на песню Easy On Me;

южнокорейской группы BTS на трек Yet To Come;

американского рэпера Кендрик Ламара на композицию The Heart Part 5;

американской певицы Тейлор Свифт на песню All To Well: Short Film.

Это вторая номинация Таню Муиньо на "Грэмми". В 2022 году она претендовала на победу в этой же категории за клип на песню Montero (Call Me By Your Name) в исполнении американского рэпера Lil Nas X.

Имена победителей 65-й премии "Грэмми" будут названы 5 февраля 2023 года. Церемония состоится в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

ВИДЕО

Видео: Harry Styles / YouTube