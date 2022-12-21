"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"

Ненов: Вся красота и вся масштабность украинской культуры и искусства будут максимально проявлены в этом году на "Евровидении 2023" Фото: German Nenov / Facebook

"Буду отвечать за все визуальные проявления Украины на конкурсе и вместе с креативной командой BBC работать над опеннингом и интервал-актами, видеороликами и всеми другими элементами шоу и конкурса, в которых будет отображаться Украина, – написал Ненов. – Моя личная творческая миссия – создавать красоту, и я обещаю, что вся красота и вся масштабность украинской культуры и искусства будут максимально проявлены в этом году на "Евровидении 2023". Мне очень хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине. Хочу показать нашу страну современной, но в то же время подлинной".

Ненов подчеркнул, что совместно с британской телекомпанией BBC работает над элементами шоу уже почти три месяца.

"Уверен, это шоу поразит каждого зрителя, а Украина будет показана глубоко и честно", – подытожил он.