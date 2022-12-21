"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"

"Буду отвечать за все визуальные проявления Украины на конкурсе и вместе с креативной командой BBC работать над опеннингом и интервал-актами, видеороликами и всеми другими элементами шоу и конкурса, в которых будет отображаться Украина, – написал Ненов. – Моя личная творческая миссия – создавать красоту, и я обещаю, что вся красота и вся масштабность украинской культуры и искусства будут максимально проявлены в этом году на "Евровидении 2023". Мне очень хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине. Хочу показать нашу страну современной, но в то же время подлинной".
Ненов подчеркнул, что совместно с британской телекомпанией BBC работает над элементами шоу уже почти три месяца.
"Уверен, это шоу поразит каждого зрителя, а Украина будет показана глубоко и честно", – подытожил он.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. В каждом полуфинале будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Украину на конкурсе будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.