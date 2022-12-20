Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"

По словам певицы, в прямом эфире в припеве конкурсной песни группы Tvorchi звучал дабл основного вокала, что является нарушением правил нацотбора.

В ответ на это музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров заявил, что во время прослушивания эфирной записи выступления дуэта в финале действительно слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом, но он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями.

Подчеркивается, что другие финалисты нацотбора в прямом эфире также совершили ряд мелких нарушений, но ни одно из них не стало основанием для дисквалификации кого-то из участников.

Kruть также обвинила победителей нацотбора в том, что их конкурсная песня Heart Of Steel издана лейблом Believe, который, по ее словам, продолжает работать на территории страны-агрессора РФ.

"Суспільне", комментируя обвинение, заявило, что согласно полученной ими информации, Believe является французской компанией, которая занимается дистрибуцией в Европе и Азии, а "дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил нацотбора".

"Пять из 10 финалистов нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ней недавно, – отмечается в публикации. – Организационный комитет принял решение, что обращение Kruть не является основанием для прекращения участия Tvorchi в нацотборе".