  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появляется в наряде от украинского бренда Frolov. Видео

Смит: Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой Скриншот: SAM SMITH / YouTube

Режиссером видео стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом сообщается на странице исполнителя в Instagram.

"Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость", – написал артист.

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По сюжету, герой артиста прилетает на вечеринку в замок на золотом вертолете. В процессе праздника он меняет меняет несколько образов.

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Один из образов – золотистый корсет – был создан украинским дизайнером Иваном Фроловым. Об этом сообщается на странице бренда Frolov в Instagram.

ВИДЕО

Видео: SAM SMITH / YouTube