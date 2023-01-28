  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появляется в наряде от украинского бренда Frolov. Видео

Режиссером видео стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом сообщается на странице исполнителя в Instagram.
"Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость", – написал артист.
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По сюжету, герой артиста прилетает на вечеринку в замок на золотом вертолете. В процессе праздника он меняет меняет несколько образов.
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Один из образов – золотистый корсет – был создан украинским дизайнером Иваном Фроловым. Об этом сообщается на странице бренда Frolov в Instagram.
Видеоработу Муиньо для за четыре часа с момента публикации уже посмотрели около 130 тыс. раз.