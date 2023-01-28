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28 января, 2023
 
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Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появляется в наряде от украинского бренда Frolov. Видео

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Смит: Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой
Смит: Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой
Скриншот: SAM SMITH / YouTube

Лауреат премии "Грэмми", британский исполнитель Сэм Смит 27 января в YouTube презентовал клип на трек I'm Not Here To Make Friends.

Режиссером видео стала украинский клипмейкер Таню Муиньо. Об этом сообщается на странице исполнителя в Instagram.

"Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость", – написал артист.

По сюжету, герой артиста прилетает на вечеринку в замок на золотом вертолете. В процессе праздника он меняет меняет несколько образов. 

Один из  образов – золотистый корсет – был создан украинским дизайнером Иваном Фроловым. Об этом сообщается на странице бренда Frolov в Instagram.

ВИДЕО
Видео: SAM SMITH / YouTube
Контекст:

Видеоработу Муиньо для за четыре часа с момента публикации уже посмотрели около 130 тыс. раз.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: вертолет, режиссер, клип, вечеринка, дизайнер, Таню Муиньо, Сэм Смит, Иван Фролов
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