Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2023
 
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"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты

Ненов: Если будет так, как задумали, могу смело сказать, что это будет самое большое количество интеграций украинских артистов в шоу "Евровидения"
Ненов: Если будет так, как задумали, могу смело сказать, что это будет самое большое количество интеграций украинских артистов в шоу "Евровидения"
Фото: German Nenov / Facebook

Режиссер и креативный директор от Украины на "Евровидении 2023" Герман Ненов заявил, что во время проведения международного песенного конкурса в Великобритании от имени Украины в шоу будет задействовано максимальное количество украинских артистов. Об этом он рассказал в интервью, которое 1 февраля опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Культура".

"Есть культовые музыкальные произведения, которые со сцены "Евровидения" еще не слышали. Я очень хочу, чтобы культовые музыкальные произведения, которые являются лицом Украины в мире, чтобы они прозвучали. Прозвучали в новой современной обработке. Мне важно, чтобы наше наследие было не на уровне красивой украинской девушки с венком, а на уровне того, что это целый культурный пласт, – рассказал он.  – Если будет так, как задумали, могу смело сказать, что это будет самое большое количество интеграций украинских артистов в шоу "Евровидения".

Отвечая на вопрос, кто именно выступит в интервал-актах "Евровидения 2023", Ненов заверил, что это не будут те украинские артисты, с которым он ранее сотрудничал как режиссер. Он отметил, что речь идет об исполнителях, которые были "сопричастны к "Евровидению" в этом году

"Оли Поляковой там не будет. NK, Натальи Могилевской – всех этих артистов не будет, потому что это конфликт интересов. Я люблю всех своих артистов, но не лоббирую ничьи интересы", – подчеркнул Ненов.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов.

Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Кроме Могилевской, Поляковой и NK, Ненов сотрудничает с певицами Златой Огневич, Ириной Билык как постановщик их концертных шоу и режиссер видеоработ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Герман Ненов, Евровидение 2023
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