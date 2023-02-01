"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты

Ненов: Если будет так, как задумали, могу смело сказать, что это будет самое большое количество интеграций украинских артистов в шоу "Евровидения" Фото: German Nenov / Facebook

"Есть культовые музыкальные произведения, которые со сцены "Евровидения" еще не слышали. Я очень хочу, чтобы культовые музыкальные произведения, которые являются лицом Украины в мире, чтобы они прозвучали. Прозвучали в новой современной обработке. Мне важно, чтобы наше наследие было не на уровне красивой украинской девушки с венком, а на уровне того, что это целый культурный пласт, – рассказал он. – Если будет так, как задумали, могу смело сказать, что это будет самое большое количество интеграций украинских артистов в шоу "Евровидения".

Отвечая на вопрос, кто именно выступит в интервал-актах "Евровидения 2023", Ненов заверил, что это не будут те украинские артисты, с которым он ранее сотрудничал как режиссер. Он отметил, что речь идет об исполнителях, которые были "сопричастны к "Евровидению" в этом году

"Оли Поляковой там не будет. NK, Натальи Могилевской – всех этих артистов не будет, потому что это конфликт интересов. Я люблю всех своих артистов, но не лоббирую ничьи интересы", – подчеркнул Ненов.