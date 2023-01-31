Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган

На сайте конкурса отмечается, что слоган "демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и городом-организатором – Ливерпулем".
Логотип конкурса представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
По словам организаторов, "красочный эффект ЭКГ создает цепочку сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное бьющееся сердце всех участников "Евровидения" и зрителей".
Логотип был разработан агентством Superunion в Великобритании и украинской креативной студией Starlight Creative по мотивам флагов Украины и Великобритании.
"Используемые цвета призваны отразить радость и разнообразие конкурса", – говорится на сайте.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. В каждом полуфинале будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Украину на конкурсе будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.