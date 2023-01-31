Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган

На сайте конкурса отмечается, что слоган "демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и городом-организатором – Ливерпулем".

Логотип конкурса представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

По словам организаторов, "красочный эффект ЭКГ создает цепочку сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное бьющееся сердце всех участников "Евровидения" и зрителей".

Логотип был разработан агентством Superunion в Великобритании и украинской креативной студией Starlight Creative по мотивам флагов Украины и Великобритании.

"Используемые цвета призваны отразить радость и разнообразие конкурса", – говорится на сайте.