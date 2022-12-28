Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"

"Начинаем подготовку", – говорится в публикации.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимали участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.

Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители, а девять – жюри. Всего в голосовании приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.