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28 декабря, 2022
 
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Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"

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Tvorchi в финале нацотбора набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители, а девять жюри
Tvorchi в финале нацотбора набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители, а девять – жюри
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Победители украинского нацотбора группа Tvorchi подписали договор с "Суспільним" и теперь официально будут представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023". Об этом сообщается на странице организаторов нацотбора в Facebook.

"Начинаем подготовку", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/pfbid05HkBbsvnUQM8NMAxyGcNVgji7MPbLQZurNjmuEyMUr3NQnaweiqAG9bMY1r6QApHl

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимали участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.

Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители, а девять – жюри. Всего в голосовании приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, нацотбор, Tvorchi, Евровидение 2023
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