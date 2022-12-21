Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"

После обвинений в адрес победителей нацотбора организаторы пригласили певицу на трехстороннюю встречу Фото: bandura_krut / Instagram

В публикации отмечается, что артистка во время трехсторонней коммуникации с организаторами нацотбора и группой Tvorchi после разбора ее обвинений заявила, что "не имеет никаких претензий к организаторам и избранию группы победителями нацотбора на "Евровидение 2023".

Днем ранее артистка обвинила музыкантов в том, что они нарушили правила, использовав в прямом эфире в припеве конкурсной песни дабл основного вокала. Также Kruть обвинила конкурентов в том, что они сотрудничают с лейблом, который продолжает работать в стране-агрессоре РФ.

Организаторы нацотбора опровергли ее обвинения.