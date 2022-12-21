Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"

В публикации отмечается, что артистка во время трехсторонней коммуникации с организаторами нацотбора и группой Tvorchi после разбора ее обвинений заявила, что "не имеет никаких претензий к организаторам и избранию группы победителями нацотбора на "Евровидение 2023".
Днем ранее артистка обвинила музыкантов в том, что они нарушили правила, использовав в прямом эфире в припеве конкурсной песни дабл основного вокала. Также Kruть обвинила конкурентов в том, что они сотрудничают с лейблом, который продолжает работать в стране-агрессоре РФ.
Организаторы нацотбора опровергли ее обвинения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Kruть принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале третье место с композицией "99".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.
Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Kruть с песней "Колискова" заняла второе место и набрала на один балл меньше, чем победители нацотбора, при этом максимальный балл она получила от жюри, а зрители оценили ее выступление в восемь баллов.
Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.