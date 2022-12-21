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21 декабря, 2022
 
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Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"

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После обвинений в адрес победителей нацотбора организаторы пригласили певицу на трехстороннюю встречу
После обвинений в адрес победителей нацотбора организаторы пригласили певицу на трехстороннюю встречу
Фото: bandura_krut / Instagram

Украинская певица Kruть (Марина Круть) отказалась от обвинений в нарушении правил, которые ранее выдвинула в адрес победителей нацотбора на "Евровидение 2023", украинской группы Tvorchi. Об этом 2 декабря сообщается на странице "Суспільного" в Instagram.

В публикации отмечается, что артистка во время трехсторонней коммуникации с организаторами нацотбора и группой Tvorchi после разбора ее обвинений заявила, что "не имеет никаких претензий к организаторам и избранию группы победителями нацотбора на "Евровидение 2023".

Днем ранее артистка обвинила музыкантов в том, что они нарушили правила, использовав в прямом эфире в припеве конкурсной песни дабл основного вокала. Также Kruть обвинила конкурентов в том, что они сотрудничают с лейблом, который продолжает работать в стране-агрессоре РФ.

Организаторы нацотбора опровергли ее обвинения.

Контекст:

Kruть принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале третье место с композицией "99".

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.

Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Kruть с песней "Колискова" заняла второе место и набрала на один балл меньше, чем победители нацотбора, при этом максимальный балл она получила от жюри, а зрители оценили ее выступление в восемь баллов.

Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, конкурс, голосование, обвинение, нацотбор, Tvorchi, Kruть, Евровидение 2023
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