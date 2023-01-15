  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео

На сайте организаторов конкурса отмечается, что Gustaph стал победителем бельгийского нацоттбора, который проходил 14 января. Всего в финале нацотбора принимали участие семь конкурсантов.

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Контекст:

Бельгия стала восьмой страной, которая представила своего участника на конкурс. Ранее с конкурсантами определились Израль, Кипр, Нидерланды, Словения, Украина, Албания и Франция.

При этом Украина стала первой страной, которая представила не только участника, но и конкурсную песню.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.