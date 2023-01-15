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15 января, 2023
 
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Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео

 
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Gustaph стал победителем бельгийского нацоттбора
Gustaph стал победителем бельгийского нацоттбора
Фото: stefgustaph / Instagram

Бельгию на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" будет представлять певец, автор песен и продюсер Gustaph с песней "Из-за тебя". Об этом 14 января сообщается на странице Европейского вещательного союза (EBU) в Instagram.

На сайте организаторов конкурса отмечается, что Gustaph стал победителем бельгийского нацоттбора, который проходил 14 января. Всего в финале нацотбора принимали участие семь конкурсантов.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

Бельгия стала восьмой страной, которая представила своего участника на конкурс. Ранее с конкурсантами определились Израль, Кипр, Нидерланды, Словения, Украина, Албания и Франция.

При этом Украина стала первой страной, которая представила не только участника, но и конкурсную песню. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, Бельгия, конкурс, Евровидение 2023
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