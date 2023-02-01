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01 февраля, 2023
 
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"Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео

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Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов
Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов
Фото: Євробачення Україна / Facebook

31 января в Ливерпуле (Великобритания) состоялась жеребьевка участников полуфиналов международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Видео опубликовано на YouTube-канале организаторов конкурса.

Результаты жеребьевки обнародованы на странице проекта в Instagram. 

В первой части первого полуфинала выступят конкурсанты из:

  • Хорватии;
  • Ирландии;
  • Латвии;
  • Мальты;
  • Норвегии;
  • Португалии;
  • Сербии.

Во второй части на сцену выйдут представители:

  • Азербайджана; 
  • Чехии; 
  • Финляндии; 
  • Израиля; 
  • Молдовы;
  • Нидерландов; 
  • Швеции; 
  • Швейцарии.

В первой части второго полуфинала выступят участники из:

  • Армении; 
  • Бельгии; 
  • Кипра; 
  • Дании; 
  • Эстонии; 
  • Греции; 
  • Исландии; 
  • Румынии.

Во второй половине шоу споют участники из:

  • Албании;
  • Австралии; 
  • Австрии; 
  • Грузии; 
  • Литвы; 
  • Польши; 
  • Сан-Марино; 
  • Словении.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов.

Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

При этом жители Франции, Германии и Италии смогут проголосовать за участников первого полуфинала, а жители Испании, Украины и Великобритании – за конкурсантов, которые выступят во втором полуфинале.

Во время церемонии мэр Турина (Италия), где в 2022 году проходил конкурс, Стефано Ло Руссо передал ключи "Евровидения" мэру Ливерпуля Джоанне Андерсон.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Великобритания, Евровидение 2023
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