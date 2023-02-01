  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео

Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов Фото: Євробачення Україна / Facebook

Результаты жеребьевки обнародованы на странице проекта в Instagram.

В первой части первого полуфинала выступят конкурсанты из:

Хорватии;

Ирландии;

Латвии;

Мальты;

Норвегии;

Португалии;

Сербии.

Во второй части на сцену выйдут представители:

Азербайджана;

Чехии;

Финляндии;

Израиля;

Молдовы;

Нидерландов;

Швеции;

Швейцарии.

В первой части второго полуфинала выступят участники из:

Армении;

Бельгии;

Кипра;

Дании;

Эстонии;

Греции;

Исландии;

Румынии.

Во второй половине шоу споют участники из:

Албании;

Австралии;

Австрии;

Грузии;

Литвы;

Польши;

Сан-Марино;

Словении.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов.

Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

При этом жители Франции, Германии и Италии смогут проголосовать за участников первого полуфинала, а жители Испании, Украины и Великобритании – за конкурсантов, которые выступят во втором полуфинале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Во время церемонии мэр Турина (Италия), где в 2022 году проходил конкурс, Стефано Ло Руссо передал ключи "Евровидения" мэру Ливерпуля Джоанне Андерсон.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube