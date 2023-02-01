  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео

Результаты жеребьевки обнародованы на странице проекта в Instagram.
В первой части первого полуфинала выступят конкурсанты из:
Во второй части на сцену выйдут представители:
В первой части второго полуфинала выступят участники из:
Во второй половине шоу споют участники из:
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов.
Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
При этом жители Франции, Германии и Италии смогут проголосовать за участников первого полуфинала, а жители Испании, Украины и Великобритании – за конкурсантов, которые выступят во втором полуфинале.
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Во время церемонии мэр Турина (Италия), где в 2022 году проходил конкурс, Стефано Ло Руссо передал ключи "Евровидения" мэру Ливерпуля Джоанне Андерсон.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.