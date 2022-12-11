Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место

Он набрал 203 голоса. Второе место заняла Армения (180 баллов). Тройку лидеров замыкает Грузия (161 балл).

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Представительница Украины Злата Дзюнька с песней "Незламна" заняла девятое место и набрала 111 баллов.

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Контекст:

"Детское Евровидение" в 2022 году проходило в Ереване (Армения). Участие в конкурсе приняли представители из 16 стран. Последнее место заняла Мальта (43 балла).

13-летняя Дзюнька проживает в городе Рава-Русская Львовской области. Она – участница и лауреат многих музыкальных конкурсов.