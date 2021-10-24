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Украину на "Детском Евровидении" представит Елена Усенко

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Усенко 14 лет, она живет в Белой Церкви
Усенко 14 лет, она живет в Белой Церкви
Фото: junior.eurovision.ua

Украину на конкурсе "Детское Евровидение 2021" представит 14-летняя Елена Усенко. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба конкурса в Instagram.

Жюри дало Усенко 52 балла, зрители поставили ей 11, в итоге она набрала 63 и стала первой среди 12 финалистов.

Усенко исполнила песню "Важіль".

Девушку выбрали во время финала в формате телевизионного концерта. Судьбу финалистов решало жюри и зрители с помощью онлайн-голосования, отмечает "Сегодня".

Усенко живет в Белой Церкви Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе "Детского Евровидения" и прошла в финал, сообщило Общественное.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Культура / YouTube
Контекст:

Победительницей "Детского Евровидения", которое состоялось в Варшаве 29 ноября 2020 года в формате телемоста, стала 11-летняя представительница Франции Валентина Тронель.

Представитель Украины, 14-летний Александр Балабанов, занял седьмое место в "Детском Евровидении 2020".

В этом году "Детское Евровидение" пройдет 19 декабря на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.

Теги: Украина, музыка, конкурс, концерт, Детское Евровидение, жюри
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