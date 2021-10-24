Украину на "Детском Евровидении" представит Елена Усенко

Усенко 14 лет, она живет в Белой Церкви Фото: junior.eurovision.ua

Жюри дало Усенко 52 балла, зрители поставили ей 11, в итоге она набрала 63 и стала первой среди 12 финалистов.

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Усенко исполнила песню "Важіль".

Девушку выбрали во время финала в формате телевизионного концерта. Судьбу финалистов решало жюри и зрители с помощью онлайн-голосования, отмечает "Сегодня".

Усенко живет в Белой Церкви Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе "Детского Евровидения" и прошла в финал, сообщило Общественное.

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Видео: Суспільне Культура / YouTube