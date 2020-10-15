Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
14-летний Александр Балабанов, который в конце ноября в Варшаве (Польша) будет представлять Украину на "Детском Евровидении 2020", презентовал клип на конкурсную песню под названием Vidkryvai (Open Up). Ролик размещен 13 октября на YouTube-канале организаторов конкурса. За победу в конкурсе будут соревноваться представители 13 стран, сообщается на странице национального отбора конкурса "Евровидение" в Facebook.
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