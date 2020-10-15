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15 октября, 2020
 
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Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео

14-летний Александр Балабанов, который в конце ноября в Варшаве (Польша) будет представлять Украину на "Детском Евровидении 2020", презентовал клип на конкурсную песню под названием Vidkryvai (Open Up). Ролик размещен 13 октября на YouTube-канале организаторов конкурса. За победу в конкурсе будут соревноваться представители 13 стран, сообщается на странице национального отбора конкурса "Евровидение" в Facebook.

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14-летний Балабанов споет в Варшаве Vidkryvai
14-летний Балабанов споет в Варшаве Vidkryvai
Фото: Alexander Balabanov / Facebook

видео

Видео: Junior Eurovision Song Contest / YouTube
Теги: Украина, Польша, музыка, конкурс, Варшава, Poland, Eurovision, Детское Евровидение, Александр Балабанов
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