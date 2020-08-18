ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

12-летнему украинцу отказали в нацотборе на "Детское Евровидение" из-за выступления в российском конкурсе

Бабушка 12-летнего Маскима Ткачука подала заявку на участие ребенка в "Детском Евровидении" от Украины, но не сообщила, что он выступал на конкурсе, который организовало представительство Россотрудничества в Лондоне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ткачук в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion
Ткачук в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion
Скриншот: Турійськ Район / YouTube

Организаторы песенного конкурса "Детское Евровидение" отказали в участии 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку за его участие в конкурсе, организованном российской госорганизацией. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, в феврале – марте 2020 Ткачук принял участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне с песней "Смуглянка" и победил, но его бабушка не указала этой информации при подаче документов на участие внука в "Детском Евровидении".

Аласания напомнил, что по правилам конкурса "Детское Евровидение", участник должен гарантировать, что он не будет проводить концерты, выступления, участвовать в любых публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, субъектами страны-агрессора или на ее территории. Правило распространяется также на концерты в Крыму и на оккупированной территории Украины. 

Конкурс Stars of the Albion, по словам Аласании, был организован при участии государственной организации России – представительства Россотрудничества в Лондоне.

https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/3693061900705501

Максим Ткачук – 12-летний мальчик из Волынской области. Он стал известен после участия в лондонском конкурсе, на котором в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка". Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале "Турійськ Район".

ВИДЕО
Видео: Турійськ Район / YouTube

Заявки на участие в "Детском Евровидении" Национальная общественная телерадиокомпания принимает до 25 августа. Конкурс состоится 29 ноября в Варшаве.

В 2019 году Украину на "Детском Евровидении" представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.

Теги: Россия, музыка, Зураб Аласания, Детское Евровидение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
Топалов попал в ДТП
Топалов попал в ДТП
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS