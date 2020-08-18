12-летнему украинцу отказали в нацотборе на "Детское Евровидение" из-за выступления в российском конкурсе

Бабушка 12-летнего Маскима Ткачука подала заявку на участие ребенка в "Детском Евровидении" от Украины, но не сообщила, что он выступал на конкурсе, который организовало представительство Россотрудничества в Лондоне.

Ткачук в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion Скриншот: Турійськ Район / YouTube

Организаторы песенного конкурса "Детское Евровидение" отказали в участии 12-летнему школьнику Максиму Ткачуку за его участие в конкурсе, организованном российской госорганизацией. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, в феврале – марте 2020 Ткачук принял участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне с песней "Смуглянка" и победил, но его бабушка не указала этой информации при подаче документов на участие внука в "Детском Евровидении".

Аласания напомнил, что по правилам конкурса "Детское Евровидение", участник должен гарантировать, что он не будет проводить концерты, выступления, участвовать в любых публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, субъектами страны-агрессора или на ее территории. Правило распространяется также на концерты в Крыму и на оккупированной территории Украины.

Конкурс Stars of the Albion, по словам Аласании, был организован при участии государственной организации России – представительства Россотрудничества в Лондоне.

Максим Ткачук – 12-летний мальчик из Волынской области. Он стал известен после участия в лондонском конкурсе, на котором в форме солдата СССР времен Второй мировой войны исполнил песню "Смуглянка". Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале "Турійськ Район".

ВИДЕО

Видео: Турійськ Район / YouTube

Заявки на участие в "Детском Евровидении" Национальная общественная телерадиокомпания принимает до 25 августа. Конкурс состоится 29 ноября в Варшаве.