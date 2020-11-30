  Названо имя победителя "Детского Евровидения". Видео

11-летняя представительница Франции Валентина Тронель набрала максимальное количество баллов на конкурсе "Детское Евровидение".

Победительницей "Детского Евровидения", которое состоялось в Варшаве 29 ноября в формате телемоста, стала 11-летняя представительница Франции Валентина Тронель с композицией J'imagine, сообщается на сайте организаторов конкурса.

Она набрала максимальных 200 баллов.

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Видео: Junior Eurovision Song Contest / YouTube

Второе место заняла представительница Казахстана – 12-летняя Каракат Башанова с композицией Foreve. Она набрала 152 балла.

ВИДЕО

Junior Eurovision Song Contest / YouTube

На третьем месте оказалась представительница Испании – девятилетняя Солеа Фернандес, которая по результатам голосования набрала 133 балла.

ВИДЕО

Видео: Junior Eurovision Song Contest / YouTube

Всего в "Детском Евровидении" приняли участие 12 исполнителей. Представитель от Украины 14-летний Александр Балабанов занял на конкурсе седьмое место.