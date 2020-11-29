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29 ноября, 2020
 
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Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место

Украинский участник "Детского Евровидения 2020", 14-летний Александр Балабанов исполнил на международном конкурсе песню Vidkryvai (Open Up).

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Балабанов получил 106 баллов из возможных 200
Балабанов получил 106 баллов из возможных 200
Фото: Alexander Balabanov / Facebook

14-летний Александр Балабанов, который 29 ноября в Варшаве представлял Украину на "Детском Евровидении", занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. 

Балабанов получил 106 баллов из возможных 200.

Победу одержала представительница Франции, 11-летняя Валентина Тронель с песней J’imagine. Она получила рекордные 200 баллов. 

На втором месте – исполнитель из Казахстана, третьем – представительница Испании.

Интернет-голосование за участников конкурса проходило 27–29 ноября на сайте "Детского Евровидения". Балабанов сообщал, что много украинцев не знают о существовании конкурса "Детское Евровидение" и что, в отличие от взрослого "Евровидения", в нем можно голосовать за представителя своей страны.

Всего в конкурсе приняли участие 12 исполнителей. Балабанов выступал под 11-м номером с песней Vidkryvai (Open Up)

Теги: Украина, конкурс, Варшава, Детское Евровидение
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