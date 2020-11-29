Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место

Украинский участник "Детского Евровидения 2020", 14-летний Александр Балабанов исполнил на международном конкурсе песню Vidkryvai (Open Up).

14-летний Александр Балабанов, который 29 ноября в Варшаве представлял Украину на "Детском Евровидении", занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Балабанов получил 106 баллов из возможных 200.

Победу одержала представительница Франции, 11-летняя Валентина Тронель с песней J’imagine. Она получила рекордные 200 баллов.

На втором месте – исполнитель из Казахстана, третьем – представительница Испании.

Интернет-голосование за участников конкурса проходило 27–29 ноября на сайте "Детского Евровидения". Балабанов сообщал, что много украинцев не знают о существовании конкурса "Детское Евровидение" и что, в отличие от взрослого "Евровидения", в нем можно голосовать за представителя своей страны.