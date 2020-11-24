Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"

Конкурс "Детское Евровидение 2020", в котором примет участие молодой украинский певец Александр Балабанов, пройдет в онлайн-формате.

23 ноября в эфире на YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение" прошла церемония открытия конкурса и определен порядок выступления участников.

Украинский исполнитель, 14-летний Александр Балабанов, выступит 11-м.

Порядок выступлений исполнителей определялся организаторами "Детского Евровидения". Участники, которые открывают и закрывают конкурс, и порядок выступления участника от страны-организатора определялись путем жеребьевки.

Откроет конкурс представительница Германии Сюзан с песней Stronger With You, а закроет представительница Франции Валентина с композицией J'imagine.

27 ноября на сайте "Детского Евровидения" начнется интернет-голосование за участников. Оно будет длиться два дня. 29 ноября в 18.00 начнется финальный конкурс, в рамках которого будут представлены выступления всех участников, записанных предварительно в своих странах.

Победителя "Детского Евровидения" объявят 29 ноября в 20.00. Всего в конкурсе примут участие 12 исполнителей.

"Детское Евровидение" проводится с 2003 года, в нем участвуют конкурсанты в возрасте до 15 лет. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2006 году.

Участник от Украины Балабанов 13 октября презентовал клип на конкурсную песню Vidkryvai (Open Up). Ролик размещен 13 октября.

В 2019-м Украину на "Детском Евровидении" представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.