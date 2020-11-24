Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2020
 
Новости

Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"

Конкурс "Детское Евровидение 2020", в котором примет участие молодой украинский певец Александр Балабанов, пройдет в онлайн-формате.

14-летний певец Балабанов представит Украину на международном конкурсе
14-летний певец Балабанов представит Украину на международном конкурсе
Фото: Alexander Balabanov / Facebook

23 ноября в эфире на YouTube-канале конкурса "Детское Евровидение" прошла церемония открытия конкурса и определен порядок выступления участников. 

Украинский исполнитель, 14-летний Александр Балабанов, выступит 11-м.

Порядок выступлений исполнителей определялся организаторами "Детского Евровидения". Участники, которые открывают и закрывают конкурс, и порядок выступления участника от страны-организатора определялись путем жеребьевки.

Откроет конкурс представительница Германии Сюзан с песней Stronger With You, а закроет представительница Франции Валентина с композицией J'imagine.

27 ноября на сайте "Детского Евровидения" начнется интернет-голосование за участников. Оно будет длиться два дня. 29 ноября в 18.00  начнется финальный конкурс, в рамках которого будут представлены выступления всех участников, записанных предварительно в своих странах. 

Победителя "Детского Евровидения" объявят 29 ноября в 20.00. Всего в конкурсе примут участие 12 исполнителей.

"Детское Евровидение" проводится с 2003 года, в нем участвуют конкурсанты в возрасте до 15 лет. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2006 году.

Участник от Украины Балабанов 13 октября презентовал клип на конкурсную песню Vidkryvai (Open Up). Ролик размещен 13 октября.

В 2019-м Украину на "Детском Евровидении" представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.

Теги: Евровидение, конкурс, Детское Евровидение, Александр Балабанов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
  Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами
Алеся БАЦМАН
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"
Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"
"Мой тополь – шестой". Козловский посадил в центре Киева дерево
"Мой тополь – шестой". Козловский посадил в центре Киева дерево
Жена Ефремова подает на развод СМИ
Жена Ефремова подает на развод – СМИ
  У Голованова обнаружили коронавирус
  У Голованова обнаружили коронавирус
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS