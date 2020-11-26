Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны

14-летний представитель Украины Александр Балабанов принимает участие в "Детском Евровидении" под 11-м номером.

14-летний Александр Балабанов, который 29 ноября в Варшаве будет представлять Украину на "Детском Евровидении", 26 ноября в эфире "1+1" призвал украинцев проголосовать за него на сайте конкурса.

"Много украинцев даже не знают, что существует такой конкурс – "Детское Евровидение" и что, в отличие от взрослого "Евровидения", в нем можно голосовать за представителя своей страны", – заявил он.

По словам главы украинской делегации на конкурсе "Детское Евровидение" Оксаны Скибинской, успех участника на 50% зависит от результатов интернет-голосования.

"Как показывает практика всех прошлых лет, именно голоса зрителей определят общий результат. Те представители, которые по итогам голосования жюри занимают не первые места, по результатам онлайн-голосования становятся фаворитами и выигрывают", – подытожила она в эфире "1+1".

Интернет-голосование за участников конкурса начнется 27 ноября на сайте "Детского Евровидения". Оно будет длиться два дня.

29 ноября в 18.00 начнется финальный конкурс, в рамках которого будут представлены в записи выступления всех участников, а в 20.00 объявят победителя.

Всего в конкурсе примут участие 12 исполнителей. Балабанов будет выступать под 11-м номером с песней Vidkryvai (Open Up).