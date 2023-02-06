Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе

Бейонсе получила четыре статуэтки на 65-й церемонии вручения премии "Грэмми" Фото: recordingacademy / Instagram

Триумфатором премии стала американская певица Бейонсе. Она получила четыре награды, став таким образом рекордсменкой премии – артистка является 32-кратной лауреаткой "Грэмми".

Певица стала победительницей в номинациях:

"Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break my soul;

"Лучшее исполнение в стиле R&B" за композицию Plastic off the sofa;

"Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" с альбомом Renaissance;

Renaissance; "Лучшая песня в стиле R&B" с композицией Cut it.

#Beyonce is now the most honored GRAMMY winner with 32 current GRAMMY wins.



She’s still up for 3 more tonight. #GRAMMYs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует имена лауреатов в главных номинациях.

Британский певец Гарри Стайлз получил статуэтки в двух номинациях: "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший альбом года" за альбом Harry's House.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Американская певица Лиззо стала лауреаткой премии, получив статуэтку за победу в номинации "Лучшая запись года" с песней About Damn Time.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Победительницей в номинации "Лучший новый исполнитель" стала американская джазовая певица Самара Джой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

В категории "Песня года" победила композиция Just Like That американской певицы Бонни Рэйтт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Британская певица Адель получила статуэтку за победу в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" с песней Easy On Me.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Также награды получили:

дуэт британского певца Сэма Смита и немецкой артистки Ким Петрас за песню Unholy в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой";

канадский певец Майкл Бубле за альбом Higher в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом";

испанская певица Розалия стала лауреаткой премии в категории " Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом" за Motomami;

Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом" за Motomami; американская певица Тейлор Свифт получила премию за песню All Too Well: The Short Film в номинации "Лучшее музыкальное видео";

альбом Patient Number 9 б ританского рок-певца Оззи Осборна стал лауреатом в номинации "Лучший рок-альбом";

ританского рок-певца Оззи Осборна стал лауреатом в номинации "Лучший рок-альбом"; альбом Mr. Morale & The Big Steppers американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара отмечен наградой за победу в категории "Лучший рэп-альбом";

альбом американской певицы Мэдисон Каннингем Revealer победил в категории "Лучший фолк-альбом";

американский стэндап-комик Дэйв Шаппелл с альбомом The Closer стал лауреатом премии "Лучший комедийный альбом".