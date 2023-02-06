Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе

Триумфатором премии стала американская певица Бейонсе. Она получила четыре награды, став таким образом рекордсменкой премии – артистка является 32-кратной лауреаткой "Грэмми".
Певица стала победительницей в номинациях:
#Beyonce is now the most honored GRAMMY winner with 32 current GRAMMY wins.— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023
She’s still up for 3 more tonight. #GRAMMYs
Интернет-издание "ГОРДОН" публикует имена лауреатов в главных номинациях.
Британский певец Гарри Стайлз получил статуэтки в двух номинациях: "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший альбом года" за альбом Harry's House.
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Американская певица Лиззо стала лауреаткой премии, получив статуэтку за победу в номинации "Лучшая запись года" с песней About Damn Time.
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Победительницей в номинации "Лучший новый исполнитель" стала американская джазовая певица Самара Джой.
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В категории "Песня года" победила композиция Just Like That американской певицы Бонни Рэйтт.
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Британская певица Адель получила статуэтку за победу в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" с песней Easy On Me.
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Также награды получили:
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.