Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе

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Бейонсе получила четыре статуэтки на 65-й церемонии вручения премии "Грэмми"
Бейонсе получила четыре статуэтки на 65-й церемонии вручения премии "Грэмми"
Фото: recordingacademy / Instagram

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми". Полный список победителей в 103 номинациях опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стала американская певица Бейонсе. Она получила четыре награды, став таким образом рекордсменкой премии – артистка является 32-кратной лауреаткой "Грэмми". 

Певица стала победительницей в номинациях:

  • "Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break my soul; 
  • "Лучшее исполнение в стиле R&B" за композицию Plastic off the sofa; 
  • "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" с альбомом Renaissance; 
  • "Лучшая песня в стиле R&B" с композицией Cut it.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует имена лауреатов в главных номинациях.

Британский певец Гарри Стайлз получил статуэтки в двух номинациях: "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший альбом года" за альбом Harry's House.

Американская певица Лиззо стала лауреаткой премии, получив статуэтку за победу в номинации "Лучшая запись года" с песней About Damn Time.

Победительницей в номинации "Лучший новый исполнитель" стала американская джазовая певица Самара Джой.

В категории "Песня года" победила композиция Just Like That американской певицы Бонни Рэйтт.

Британская певица Адель получила статуэтку за победу в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" с песней Easy On Me. 

Также награды получили:

  • дуэт британского певца Сэма Смита и немецкой артистки Ким Петрас за песню Unholy в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой"; 
  • канадский певец Майкл Бубле за альбом Higher в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом";
  • испанская певица Розалия стала лауреаткой премии в категории "Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом" за Motomami; 
  • американская певица Тейлор Свифт получила премию за песню All Too Well: The Short Film в номинации "Лучшее музыкальное видео"; 
  • альбом Patient Number 9 британского рок-певца Оззи Осборна стал лауреатом в номинации "Лучший рок-альбом"; 
  • альбом Mr. Morale & The Big Steppers американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара отмечен наградой за победу в категории "Лучший рэп-альбом"; 
  • альбом американской певицы Мэдисон Каннингем Revealer победил в категории "Лучший фолк-альбом";
  • американский стэндап-комик Дэйв Шаппелл с альбомом The Closer стал лауреатом премии "Лучший комедийный альбом". 
Контекст:

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: премия, Лос-Анджелес, Тейлор Свифт, Адель, Оззи Осборн, певица, Грэмми, Гарри Стайлс, Грэмми 2023
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