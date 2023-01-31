Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

Сам артист не комментирует свое исчезновение.

Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как менялся образ Винника за последние 10 лет, и публикует архивные фото артиста, на которых он запечатлен до того, как исчез из публичного пространства.

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Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook Фото: Олег Винник / Facebook