Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
Сам артист не комментирует свое исчезновение.
Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как менялся образ Винника за последние 10 лет, и публикует архивные фото артиста, на которых он запечатлен до того, как исчез из публичного пространства.
Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.
Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.
В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.