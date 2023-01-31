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31 января, 2023
 
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Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после

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Винник не комментирует свое исчезновение
Винник не комментирует свое исчезновение
Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook

Украинский певец Олег Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину перестал вести социальные сети и появляться на публике. После того, как на это обратили внимание коллеги артиста, его адвокат заявила, что он находится в Германии на лечении, а также занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь. 

Последнее свежее фото артиста в декабре 2022 года опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

Сам артист не комментирует свое исчезновение.

Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook
Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook

Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как менялся образ Винника за последние 10 лет, и публикует архивные фото артиста, на которых он запечатлен до того, как исчез из публичного пространства.

Контекст:

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Винник, певец
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