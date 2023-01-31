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31 января, 2023
 
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Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность

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Зеленский: Чтобы быть адекватным, важно переводить дыхание
Зеленский: Чтобы быть адекватным, важно переводить дыхание
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что умение шутить говорит об адекватности человека. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, видео 27 января опубликовал Офис президента в YouTube.

"Я не потерял свое чувство юмора. Считаю, что если люди теряют это, они теряют адекватность", – сказал он.

Описывая себя, украинский президент отметил, что на протяжении месяцев должен быть "сконцентрированным и очень серьезным, принимать очень сложные решения и принимать их быстрее врага".

"Ты должен быть умным, адекватным и храбрым, потому что ты – лидер. Это очень важно. И неинтересно, что ты чувствуешь. Ты должен это делать. А чтобы быть адекватным, важно переводить дыхание. Иметь 15 минут, чтобы поговорить с детьми по телефону или что-то другое. Без какого-либо плача, что это очень тяжело и сложно, руководить страной. Без всего этого. Поэтому чувство юмора, когда ты можешь иногда пошутить, показывает, что с тобой все хорошо, ты сильный и можешь контролировать ситуацию. Юмор делает тебя человеком", – отметил Зеленский.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. 

В январе 2023 года в интервью украинскому журналисту Алексею Суханову пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что хотя поводов для шуток сейчас мало, президент может пошутить над подчиненными.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: юмор, Владимир Зеленский, президент, студия Квартал 95
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