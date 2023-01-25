Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому

Зеленская поздравила мужа с 45-летием одной из первых в сети Фото: Олена Зеленська / Facebook

Украинская певица Ольга Цибульская адресовала Зеленскому в Instagram видеопоздравление. Певица призналась, что Зеленский вернул ей веру в то, что "президент – человек, который искренне любит свою страну, свой народ и делает все ради победы".

"Спасибо, что вдохновляете не только словом, но и делом. Ваши предшественники были мемом, а с вами "червону калину підіймемо", – заявила артистка, исполнив строчку из гимна сечевых стрельцов.

В конце ролика она отправила президенту воздушный поцелуй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Проживающий в Украине бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчадижоглу в Instagram Stories обратился к Зеленскому на украинском языке.

"Господин президент, берегите себя, потому что вы бережете всех нас. Сил. Терпения. Веры. Благодарю за все", – написал экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину.

Скриншот: muratnalca / Instagram

"Пусть Господь бережет вас", – пожелала Зеленскому украинская артистка Ирина Билык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Білик (@bilyk_iryna)

"Безграничное уважение и благодарность. Вы крутой", – написала украинская ведущая Леся Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Украинская певец Monatik пожелал президенту Украины скорейшей победы над российскими оккупантами.

"Гордимся вашей стойкостью и силой. Вы являетесь чрезвычайно волевым человеком и примером для всего мира, как надо любить свое и своих", – добавил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Monatik (@monatik_official)

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram видеоколлаж, посвященный Зеленскому. В нем собраны видеофрагменты, на которых украинский президент изображен в моменты радости.

"Единственное, чего хочется пожелать, чтобы улыбка никогда не слезала с вашего лица. Желаю, чтобы как можно быстрее вы поехали на море и выпили самое вкусное пиво", – добавила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Украинская певица Алина Паш обнародовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена 17-летней в обнимку с Зеленским. Артистка отметила, что снимок был сделан в 2010 году в Киеве.

По словам певицы, тогда она с родителями оказалась в одной компании вместе с Зеленским и его женой. Паш призналась, что Зеленский произвел на нее впечатление светлого человека и дал автограф.

"Спустя годы смотрю и понимаю, что первое ощущение искренности сохранилось и сейчас. Теперь это наш президент и первая леди, которыми горжусь", – отметила Паш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Одной из первых Зеленского в сети поздравила его жена Елена. Ее поздравление можно прочитать здесь.