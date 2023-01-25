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25 января, 2023
 
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Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская поздравила мужа с 45-летием одной из первых в сети
Зеленская поздравила мужа с 45-летием одной из первых в сети
Фото: Олена Зеленська / Facebook

25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Украинские звезды обратились в соцсетях к украинскому президенту с пожеланиями.

Украинская певица Ольга Цибульская адресовала Зеленскому в Instagram видеопоздравление. Певица призналась, что Зеленский вернул ей веру в то, что "президент  человек, который искренне любит свою страну, свой народ и делает все ради победы". 

"Спасибо, что вдохновляете не только словом, но и делом. Ваши предшественники были мемом, а с вами "червону калину підіймемо", – заявила артистка, исполнив строчку из гимна сечевых стрельцов.

В конце ролика она отправила президенту воздушный поцелуй.

Проживающий в Украине бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчадижоглу в Instagram Stories обратился к Зеленскому на украинском языке.

"Господин президент, берегите себя, потому что вы бережете всех нас. Сил. Терпения. Веры. Благодарю за все", – написал экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

"Пусть Господь бережет вас", – пожелала Зеленскому украинская артистка Ирина Билык.

"Безграничное уважение и благодарность. Вы крутой", – написала украинская ведущая Леся Никитюк.

Украинская певец Monatik пожелал президенту Украины скорейшей победы над российскими оккупантами.

"Гордимся вашей стойкостью и силой. Вы являетесь чрезвычайно волевым человеком и примером для всего мира, как надо любить свое и своих", – добавил артист.  

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram видеоколлаж, посвященный Зеленскому. В нем собраны видеофрагменты, на которых украинский президент изображен в моменты радости.

"Единственное, чего хочется пожелать, чтобы улыбка никогда не слезала с вашего лица. Желаю, чтобы как можно быстрее вы поехали на море и выпили самое вкусное пиво", – добавила певица.

Украинская певица Алина Паш обнародовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена 17-летней в обнимку с Зеленским. Артистка отметила, что снимок был сделан в 2010 году в Киеве.

По словам певицы, тогда она с родителями оказалась в одной компании вместе с Зеленским и его женой. Паш призналась, что Зеленский произвел на нее впечатление светлого человека и дал автограф.

"Спустя годы смотрю и понимаю, что первое ощущение искренности сохранилось и сейчас. Теперь это наш президент и первая леди, которыми горжусь", – отметила Паш.

Одной из первых Зеленского в сети поздравила его жена Елена. Ее поздравление можно прочитать здесь.

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Ирина Билык, президент, Monatik, Леся Никитюк, Мурат Налчаджиоглу, Алина Паш, Ольга Цибульская, Елена Зеленская
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