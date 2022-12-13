Зеленский: До нашей победы я точно буду президентом. А потом – не знаю. Хочу на море и пива

Об этом он рассказал в ток-шоу "Мой следующий гость в представлении не нуждается" с Дэвидом Леттерманом, который вышел на Netflix 12 декабря, цитату приводит УНИАН.
"До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", – сказал Зеленский, когда Леттерман спросил его о будущем.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
В ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ, Зеленский говорил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.