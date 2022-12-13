Зеленский: До нашей победы я точно буду президентом. А потом – не знаю. Хочу на море и пива

Об этом он рассказал в ток-шоу "Мой следующий гость в представлении не нуждается" с Дэвидом Леттерманом, который вышел на Netflix 12 декабря, цитату приводит УНИАН.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", – сказал Зеленский, когда Леттерман спросил его о будущем.