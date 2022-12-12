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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "последнюю надежду" России в войне против Украины

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Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты"
Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты"
Фото: president.gov.ua

Россия не отказалась от тактики террора в войне против Украины. Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов", – сказал президент.

Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты".   

"На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму, – отметил президент. – Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого российского удара восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Мы делаем все, чтобы ввезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1364106211014395/

Контекст:

По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Последний массированный ракетный обстрел Украины РФ произошел 5 декабря. Российские войска выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Теги: Россия, Украина, террористы, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ущерб, ракеты, президент, разрушения, инфраструктура, обращение, восстановление
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