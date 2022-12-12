Зеленский назвал "последнюю надежду" России в войне против Украины

Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты" Фото: president.gov.ua

"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов", – сказал президент.

Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты".

"На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму, – отметил президент. – Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого российского удара восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Мы делаем все, чтобы ввезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет".