Зеленский назвал "последнюю надежду" России в войне против Украины

"Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов", – сказал президент.
Зеленский призвал украинцев реагировать на предупреждения военных и сигналы воздушной тревоги "пока у оккупантов есть ракеты".
"На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму, – отметил президент. – Каждый день мы добавляем Украине новые энергетические силы. После каждого российского удара восстанавливаем систему. Насколько это возможно. Мы делаем все, чтобы ввезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет".
По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Последний массированный ракетный обстрел Украины РФ произошел 5 декабря. Российские войска выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.